Udinese-Lazio 1-1, Sarri: “Se non giocassimo in Europa saremmo da tempo in lotta Champions”

by Giorgio Billone

Maurizio Sarri, Lazio - Foto Antonio Fraioli

“Viste tutte le condizioni, abbiamo fatto una buonissima partita. Avevamo tante assenze, abbiamo giocato 72 ore fa. Non era semplice, subito sotto, ma abbiamo giocato e reagito e meritavamo di vincere, pagandola solo nell’ultimo quarto d’ora”. Lo ha detto l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, dopo il pareggio in casa dell’Udinese: “Se avessimo più tempo potremmo lavorare sui piccoli particolari, il gol preso è uno di questi. La squadra ora esce meglio da dietro, palleggia e accelera quando è il caso, non posso dir loro niente, ho visto una squadra vogliosa che ha fatto quello che doveva fare”.

Sulla lotta Champions: “Penso che possiamo lottare per la Champions, se noi non avessimo avuto gli impegni europei probabilmente ci saremmo già in piena lotta. Avevamo mostrato incapacità di giocare il terzo giorno dopo l’Europa, oggi è un altro segnale di miglioramento”. Sulla partita di Europa League col Porto: “Spero di recuperare Immobile, domani faremo il punto con il dottore. Cabral non ha la condizione fisica dei compagni, stasera comunque ha fatto abbastanza bene tutto sommato”.