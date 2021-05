Sassuolo-Lazio, Inzaghi: “Stagione estenuante, ma anche senza Champions resta ottima”

by Redazione

Simone Inzaghi- Foto Antonio Fraioli

“È stata una stagioni estenuante, ne abbiamo vissute praticamente due in una, è stata impegnativa per tutti. Chiudiamo questa annata sportiva con la qualificazione in Europa per la quinta volta consecutiva. C’è rammarico per la mancata qualificazione Champions ma resta un’ottima stagione”. Così alla vigilia di Sassuolo-Lazio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha presentato la sfida ai microfoni di Lazio Style Channel.

“Ricordo tante partite in questi mesi, la vittoria nel derby di andata, così come il successo con il Milan in casa per esempio – ha aggiunto – su tutte, però, cito il confronto dell’Olimpico con il Borussia Dortmund perché rappresentava il nostro ritorno in Champions League dopo tredici anni, quella sera abbiamo disputato una grandissima partita ed abbiamo capito di poterci qualificare agli ottavi perché conoscevamo la forza dell’avversario, che non a caso è uscito poi ai quarti confrontandosi alla pari con il Manchester City”. “Domani avremo delle defezioni, non ci saranno gli squalificati, così come Milinkovic, mentre Immobile è stato fermato da un virus e ha manifestato qualche linea di febbre; ciò nonostante andremo senz’altro a disputare la fare nostra patita onorando il campionato come abbiamo sempre fatto”, ha concluso.