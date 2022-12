Salernitana, infortunio per Giulio Maggiore: ghiaccio sulla coscia

di Mattia Zucchiatti 1

Si ferma Giulio Maggiore. Il centrocampista della Salernitana è stato costretto ad uscire nel primo tempo dell’amichevole contro il Fenerbahce per un infortunio muscolare. L’ex Spezia, dopo uno scatto in profondità, ha subìto un problema alla coscia sinistra e lo staff ha fatto cenno alla panchina di procedere con il cambio. Non sono segnali incoraggianti: il giocatore è stato portato di peso fuori dal campo dai componenti dello staff ed è scoppiato in lacrime a bordocampo. Nelle prossime ore gli esami strumentali, ma si teme una lesione muscolare per un giocatore che in questi giorni era stato provato in allenamento da trequartista.