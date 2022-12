Roma: Wijnaldum si rivede in gruppo, torna Rui Patricio

A quattro mesi dalla frattura alla tibia destra rimediata in allenamento, il centrocampista della Roma Georginio Wijnaldum è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Ad Albufeira, nel ritiro in Portogallo, l’olandese – in prestito dal Psg – ha preso parte ad una porzione di seduta con i compagni, certificando i passi in avanti di queste settimane, tra parte atletica e focus col pallone.

È rientrato, dopo l’esperienza al Mondiale col Portogallo, anche Rui Patricio. L’estremo difensore giovedì nel test contro il RKC Waalwijk dovrebbe prendere il posto tra i pali di Svilar, che non ha convinto in queste amichevoli. L’unico assente resta Paulo Dybala, impegnato nei festeggiamenti dell’Argentina per il trionfo in Qatar.

Dopo il ritiro in Portogallo, la Roma si riposerà tre giorni per poi tornare a lavorare il 26 dicembre. Mourinho aspetta la Joya il prima possibile in vista dell’impegno contro il Bologna del 4 gennaio. L’allenatore portoghese intanto segue anche con curiosità la crescita di tre ragazzi del settore giovanile: Filippo Missori, Giacomo Faticanti e Mattia Mannini da domani saranno a disposizione del CT Roberto Mancini per lo stage di Coverciano dedicato ai calciatori di interesse nazionale.