Roma, Mourinho: “Sogno di vincere, il tempo non è un concetto vuoto”

by Antonio Sepe

Josè Mourinho - Foto Aleksandr Osipov - CC BY-SA 2.0

“Ciao a tutti, è Natale, e in un momento come questo dobbiamo sempre trovare l’occasione di pensare al mondo, al prossimo, ma prima di ogni cosa alla nostra famiglia e ai nostri tifosi“. Inizia così il messaggio di José Mourinho, pubblicato dalla Roma sui suoi profili social. “Dal primo giorno in cui sono arrivato qui, ho capito subito che la Roma e i suoi tifosi sono ora la mia famiglia e i miei amici. E perciò non posso perdere l’opportunità di augurare a tutti un sereno Natale. in buona salute, pace e amore. Quando sono arrivato qui, le cose sono state subito molto chiare. Il tempo non è un concetto vuoto, ma è una parola che significa molto. Per lavorare con il tempo, c’è bisogno dell’empatia, perché senza empatia il tempo vola e non si costruisce niente. L’empatia è molto importante, e vi assicuro che qui, tra le mura di Trigoria, l’empatia c’è e non è fine a se stessa: è un’empatia che cresce, che diventa sempre più solida. Qui tutti lavorano e vogliono farlo in gruppo. Stiamo diventando davvero forti da questo punto di vista. E penso che lo stiate percependo. E proprio perché lo state percependo, partita dopo partita, noi sentiamo il vostro rumore, un rumore che vi supporta. Per me è un onore lavorare per la Roma e per voi tutti. Grazie di tutto, da parte mia e dei miei giocatori. Il sostegno è sempre fantastico. All’Olimpico o fuori casa è sempre sold out. Il rapporto di amicizia per noi è qualcosa di inestimabile – ha proseguito l’allenatore portoghese – Il futuro deve essere roseo. Ovviamente sogno di vincere, perché è nella mia natura, nella mia storia. Non sono solo felice di migliorare e di creare le basi per il futuro. Voglio anche vincere, tutto lo vogliamo. E speriamo che il 2022 ci dia la possibilità di aggiungere altri step nella costruzione di una Roma che non solo amerete, ma che vi farà sentire orgogliosi di quello che potrà realizzare. E’ l’ambizione di tutti. Come persona e allenatore, il mio obiettivo è fare il possibile per ridurre il tempo necessario per arrivare al livello che ci siamo prefissati. La cosa più importante in questo periodo è riuscire a passare le feste in salute e in tranquillità. Se posso darvi un consiglio è di stare al sicuro, di seguire le regole e di provare a superare ancora una volta il periodo negativo che stiamo vivendo, speriamo per l’ultima volta. I migliori auguri a tutti di un sereno Natale e un felice anno nuovo. Vi rivedremo presto all’Olimpico, nella prima settimana di gennaio. Insieme ci divertiremo” ha concluso lo Special One.