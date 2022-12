Roma-Cadice, incredibile Vina: espulso nell’amichevole, arbitro severissimo

Incredibile Matias Vina. Nel corso del primo tempo di Roma-Cadice, il difensore dei giallorossi si fa cacciare dall’arbitro per un rosso diretto abbastanza assurdo visto che ci si trova in un’innocua amichevole invernale in corrispondenza della pausa per i Mondiali. L’arbitro dell’incontro di Albufeira ha subito estratto il cartellino rosso e ha comminato l’espulsione ai danni del terzino sudamericano, che sembra però abbastanza inventata stando alle immagini.