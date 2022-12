Reggina-Inter, Lukaku torna al gol: il belga firma il raddoppio dei nerazzurri (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 71

Romelu Lukaku torna al gol. L’attaccante dell’Inter, impegnato nell’amichevole del Granillo contro la Reggina, è andato a segno nel finale di gara, firmando la rete del raddoppio nerazzurro, che ha permesso ai suoi di portare a casa la vittoria per 2-0. Federico Dimarco mette la palla in area dalla sinistra, nella mischia alla fine la arpiona il belga che, da pochi passi, mette alle spalle del portiere avversario Ravaglia. Per Lukaku si tratta del primo gol in nerazzurro da quando è rientrato dall’infortunio e dai Mondiali di Qatar 2022, dove è stato prematuramente eliminato alla fase a gironi. Ecco il video della marcatura.