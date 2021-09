Pagelle Cagliari-Empoli 0-2: voti e tabellino, Serie A 2021/2022

Le pagelle e il tabellino di Cagliari-Empoli 0-2, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Colpo esterno della squadra di Andreazzoli, che si riscatta dopo i ko casalinghi contro Venezia e Sampdoria ed espugna la Unipol Domus. Prestazione davvero eccellente dei toscani, che conquistano i tre punti grazie alle reti di Di Francesco e Stulac. Notte fonda per il Cagliari di Mazzarri, che non riesce a dar seguito alla buona prova dell’Olimpico contro la Lazio. Di seguito il tabellino e i voti ai protagonisti.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 6; Walukiewicz 5.5 (25’ st Caceres 6), Ceppitelli 5 (40’ st Pavoletti sv), Carboni 5.5 (1’ st Godin 6); Lykogiannis 6 (32’ st Pereiro sv), Nandez 6, Marin 6, Deiola 5.5 (1’ st Strootman 6), Dalbert 5.5; Joao Pedro 5.5, Keita Balde 6.

In panchina: Aresti, Radunovic, Bellanova, Altare, Farias, Oliva, Grassi.

Allenatore: Mazzarri 5.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 6; Stojanovic 6.5 (19’ st Ismajli 6.5), Romagnoli 6.5, Viti 7, Marchizza 6.5; Zurkowski 6.5, Ricci 6.5 (19’ st Stulac 7), Henderson 7; Haas 6.5 (38’ st Asslani sv); Di Francesco 7 (38’ st Bajrami sv), Pinamonti 6 (42’ st La Mantia sv).

In panchina: Furlan, Mancuso, Cutrone, Ekong, Luperto, Baldanzi, Parisi.

Allenatore: Andreazzoli 7.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 6.

RETI: 29’ pt Di Francesco, 24’ st Stulac.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Zurkowski, Godin, Nandez. Angoli: 7-4. Recupero. 1’ pt, 5’ st.

