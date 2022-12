Milan, Pioli: “Il nostro mercato sarà recuperare gli infortunati”

“Io rimango convinto della qualità dei miei giocatori, siamo una squadra forte e competitiva”. Stefano Pioli interviene così ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro di Dubai. “I nostri competitor sono molto forti, il Napoli soprattutto sta dimostrando di avere una qualità incredibile – aggiunge il tecnico del Milan -. Chiaramente se il Napoli manterrà questo livello credo che farà più di 100 punti e a quel punto bisognerà solo fargli i complimenti”.

Sul mercato invernale: “Il nostro mercato di gennaio sarà recuperare i giocatori infortunati. Al completo questa squadra è forte: ha le qualità, la volontà e la determinazione per giocarsi tutte le proprie possibilità nelle competizioni in cui siamo ancora in corsa. Il nostro obiettivo è vincere qualcosa e abbiamo ancora quattro competizioni sulle quali focalizzarci”.