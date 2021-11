Milan-Inter, Inzaghi: “Servirà attenzione. Rinnovo Barella? Proprietà ha ambizione”

by Mattia Zucchiatti

Simone Inzaghi - Foto Antonio Fraioli

“Negli scontri diretti abbiamo fatto bene, con la Juventus sappiamo com’è andata, con la Lazio abbiamo fatto 75 minuti ottimi, manca la vittoria e domani avremo l’occasione di farlo. Differenza col derby di Roma? C’è grandissima voglia che arrivi questa partita, l’avvicinamento è stato diverso perché siamo tornati giovedì da una trasferta europea. E’ la partita che i tifosi dell’Inter aspettano, abbiamo grandi tifosi che ci seguono in massa, domani ci aiuteranno“. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi nel corso della conferenza stampa di presentazione del derby contro il Milan. La formazione è ancora da designare, soprattutto a centrocampo (“Ho tante opzioni, decido in allenamento”), ma il tecnico ha già in testa l’atteggiamento che serve: “Siamo il miglior attacco, abbiamo le possibilità per fare una grande partita. Concedono pochissimo, hanno un ottimo allenatore che conosco bene e dovremo prestare massima attenzione”.

La settimana ha offerto il rinnovo di Nicolò Barella ma non è ancora arrivato quello di Brozovic: “Ho la fortuna di avere una proprietà e una dirigenza presente che mi fa sentire pieno sostegno. Sapevamo che in estate avremmo dovuto fare cessioni importanti ma la società mi è stata vicina, abbiamo fatto acquisti importanti e i rinnovi fanno capire che c’è un progetto che va avanti e che c’è ambizione. Ci sono altri giocatori che discuteranno della loro situazione”. E sulle voci di un interesse del Tottenham di Conte per i talenti nerazzurri: “Non ci ho mai pensato, mancano nove partite prima della fine dell’andata, è presto per pensare a gennaio. Conta solo la partita di domani”.