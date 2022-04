Milan, Calabria: “Possiamo arrivare in testa sino alla fine, perché non crederci?”

by Davide Triolo

Davide Calabria - Foto Antonio Fraioli

“Siamo consapevoli del nostro potenziale. Crediamo di poter arrivare sino alla fine in testa. Ci sono squadre magari anche più preparate di noi a un campionato così lungo, ma ci crediamo. Perché non dovremmo crederci? Siamo fiduciosi per la partita contro il Genoa. A Marassi non dovevo giocare, ma in extremis il mister mi ha detto che avrei giocato ed è andato bene. Ovvio che ci siano alti e bassi in un campionato così lungo, ma bisogna aver fiducia. Kalulu? Non sono sorpreso della sua crescita, è un ragazzo intelligente, il potenziale si vedeva anche quando è arrivato. È forte, sono contento che stia facendo bene perché lo merita”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Davide Calabria, rilasciate ai microfoni di MilanTv nel contesto di un’intervista riguardante i prossimi impegni del suo Milan. Il terzino destro rossonero ha proposto un resoconto stagionale in riferimento ai meneghini, attualmente capolisti, valutando alcuni aspetti fondamentali per la lotta al titolo. In particolare, Calabria si è focalizzato sull’imminente confronto con il Genoa, quest’ultimo bisognoso di punti in ottica salvezza.