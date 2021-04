Lotta Champions League: quanti punti servono? La situazione a 5 giornate dalla fine

by Federico Parodi

Andrea Pirlo - Foto Antonio Fraioli

Tre posti per cinque squadre e un finale tutto da vivere. Mancano cinque giornata alla fine della Serie A e la corsa alla Champions League è ancora un rebus da risolvere. Tralasciano l’Inter, che sta dominando il campionato e potrebbe festeggiare lo scudetto nei prossimi giorni, Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio (la Roma sembra ormai fuori dai giochi) si contenderanno gli altri tre pass disponibili per la massima competizione europea 2021-2022. Quest’anno, vista anche l’abbondanza di club in corsa, potrebbero servire 76 punti per assicurarsi la piazza Champions. E sarebbe una quota record, visto che il punteggio massimo raggiunto in Serie A per il quinto posto (il primo degli esclusi) risale al 2017-2018 (72 punti).

LA CLASSIFICA A -5 DALLA FINE

INTER: 79 punti ATALANTA: 68 punti NAPOLI: 66 punti JUVENTUS: 66 punti MILAN: 66 punti LAZIO: 61 punti * ROMA: 55 punti

* La Lazio deve recuperare la sfida con il Torino

CALENDARIO ATALANTA

34^ giornata: Sassuolo-Atalanta

35^ giornata: Parma-Atalanta

36^ giornata: Atalanta-Benevento

37^ giornata: Genoa-Atalanta

38^ giornata: Atalanta-Milan

CALENDARIO NAPOLI

34^ giornata: Napoli-Cagliari

35^ giornata: Spezia-Napoli

36^ giornata: Napoli-Udinese

37^ giornata: Fiorentina-Napoli

38^ giornata: Napoli-Verona

CALENDARIO JUVENTUS

34^ giornata: Udinese-Juventus

35^ giornata: Juventus-Milan

36^ giornata: Sassuolo-Juventus

37^ giornata: Juventus-Inter

38^ giornata: Bologna-Juventus

CALENDARIO MILAN

34^ giornata: Milan-Benevento

35^ giornata: Juventus-Milan

36^ giornata: Torino-Milan

37^ giornata: Milan-Cagliari

38^ giornata: Atalanta-Milan

CALENDARIO LAZIO

34^ giornata: Lazio-Genoa

35^ giornata: Fiorentina-Lazio

36^ giornata: Lazio-Parma

37^ giornata: Roma-Lazio

*Recupero Torino-Lazio

38^ giornata: Sassuolo-Lazio

Juventus e Milan si affronteranno alla 35^ giornata in uno scontro diretto da brividi. I rossoneri avranno anche la difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta nell’ultima giornata. La Juventus alla 38^ affronteranno invece l’Inter, che però potrebbe avere già la pancia piena.