Lazio, solo 0-0 contro il Qatar: Immobile sbaglia un rigore

by Redazione

Maurizio Sarri - Foto LiveMedia/Cucco Ricucchi

Ciro Immobile sbaglia un rigore e la Lazio deve accontentarsi di uno 0-0 contro la Nazionale del Qatar all’HCS Arena-Nonntal di Salisburgo. Dopo la brutta sconfitta per 4-1 in Germania contro il Genoa, la squadra di Sarri si conferma ancora poco brillante sul piano della condizione. Dopo 7′ la Lazio ha l’opportunità di sbloccare il risultato su calcio di rigore: Yousof esce in modo scomposto su Felipe Anderson e l’arbitro concede il penalty. Dagli undici metri però Immobile calcia sul palo. Il Qatar si chiude, Yousof riscatta l’errore in avvio negando il gol a Pedro con due miracoli: il primo (26′) su un rimpallo nato da una rovesciata dello spagnolo, il secondo (33′) su conclusione a botta sicura dell’ex Barcellona su assist di Milinkovic-Savic. Ci provano anche Marusic e Cataldi dalla lunga distanza ma senza successo. Ritmi più bassi nel secondo tempo. Sarri si gioca i primi cambi: dentro Marcos Antonio, Luis Alberto, Casale e Zaccagni. Esce Marusic per Radu, dentro anche Hysaj per Lazzari. Poi al 61′ dentro Cancellieri e Luka Romero per Immobile e Felipe Anderson. Ma neanche le sostituzioni accendono un secondo tempo che fatica a decollare. Gli ultimi cambi al 75′: fuori il portiere Maximiano, dentro Adamonis, aspettando l’arrivo del vice sul mercato. Poi fuori Milinkovic-Savic per Kiyine. La nota positiva della ripresa però è Luka Romero, l’unico a provarci concretamente nella metà campo avversaria.