Lazio, Immobile prova a convincere Insigne a vestire la maglia biancoceleste

by Daniele Forsinetti

Ciro Immobile, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Ciro Immobile prova a trasformarsi in direttore sportivo. Stando a quanto riportato da ‘Il Messaggero’, infatti, l’attaccante della Lazio starebbe cercando di convincere l’amico Lorenzo Insigne a sposare il progetto biancoceleste. L’idea del bomber campano sarebbe quella di ricomporre la fantastica coppia d’attacco che permise al Pescara di tornare in Serie A nel 2012. Non sarà facile convincere Insigne, soprattutto vista la richiesta di un ingaggio superiore ai 3,5 milioni di euro, ma chissà che Claudio Lotito non possa decidere di metterli sul piatto.