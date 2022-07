Lazio, agente Immobile: “E’ l’attaccante italiano più forte degli ultimi venti anni”

by Daniele Forsinetti

Ciro Immobile - Foto LiveMedia/Domenico Cippitelli

Alessandro Moggi, agente dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile, nel corso di un’intervista concessa a Radio Marte, ha esaltato le qualità del suo assistito: “Ciro deve cercare di battere ogni record per diventare una leggenda. Ciò che sta costruendo dimostra come sia l’attaccante italiano più importante degli ultimi venti anni, ricoprendo un ruolo di spessore anche a livello internazionale. Ora punta a vincere la classifica marcatore per la quinta volta. Non è soltanto un grandissimo giocatore, è anche un grande uomo”.