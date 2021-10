Lazio, Acerbi fa mea culpa: “Chiedo scusa a tutti, ho fatto due caz**te”

by Antonio Sepe

Francesco Acerbi, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Attraverso un post su Twitter, il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha chiesto scusa per il suo comportamento nel match contro il Bologna. “Ho sbagliato, ho fatto due caz**te. Chiedo scusa a tutti, ai tifosi, ai compagni per l’espulsione e per il brutto gesto fatto che non mi appartiene” scrive il centrale della Nazionale. Giornata da dimenticare per Acerbi e per tutta la Lazio, che dovrà beneficiare della sosta nazionali per rischiarirsi le idee e ricompattarsi.