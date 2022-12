Juventus, Vlahovic ancora ai box: Cremonese a rischio

Non accenna a finire il fastidio all’altezza del pube con cui Dusan Vlahovic convive ormai da settimane. Come spiega il Corriere dello Sport l’attaccante serbo della Juventus salterà anche l’amichevole contro lo Standard Liegi che chiuderà il 2022 bianconero all’Allianz Stadium. Nella prossima settimana si farà il punto sulla situazione, ma il calciatore rischia di saltare il primo impegno di campionato del 2023 contro la Cremonese. “Un punto interrogativo”, si era limitato a dire Massimiliano Allegri sulla possibile presenza in campo il 4 gennaio dell’attaccante.