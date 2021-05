Juventus, tre sconfitte casalinghe in una stagione: Pirlo peggio di Conte e Allegri

by Antonio Sepe

Andrea Pirlo - Foto Antonio Fraioli

Tre sconfitte tra le mura amiche dell’Allianz Stadium in una sola stagione per la Juventus allenata da Andrea Pirlo. Ennesima statistica emblematica che sottolinea la pessima stagione dei bianconeri, specialmente a rapporto con le precedenti. La Vecchia Signora ha perso in casa contro Milan e Fiorentina per 3-0, oltre a Benevento per 1-0. Tre ko, peraltro senza segnare gol, che rappresentano una novità per il club. Nei cinque anni sotto la guida di Massimiliano Allegri, la Juventus aveva perso appena tre volte in casa: nella stagione 2015/2016 contro l’Udinese per 1-0, e nella stagione 2017/2018 contro Lazio (2-1) e Napoli (1-0). Ancora meglio era riuscito a fare Antonio Conte, seppur nell’arco di tre stagioni. Nella Serie A 2012/2013, l’Inter si era imposto per 3-1 mentre la Sampdoria per 2-1. Zero sconfitte, infine, nelle annate 2011/2012 e nel 2013/2014.