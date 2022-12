Inter, Inzaghi sul 2021/2022: “Grande stagione, abbiamo fatto molto bene”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, in un’intervista sulle reti Mediaset ha fatto un bilancio del suo 2022: “Secondo me la stagione è stata molto positiva, anche considerando che era la prima. Ci siamo qualificati per gli ottavi di Champions dopo dieci anni, regalando ai tifosi una gioia che aspettavano da tanto. Inoltre, contro il Liverpool ce la siamo giocata bene. Ovviamente con lo Scudetto sarebbe stato un anno straordinario, ma è stata comunque una grande stagione“.