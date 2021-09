Formazioni ufficiali Cagliari-Empoli, Serie A 2021/2022

by Giorgio Billone

Walter Mazzarri, Torino 2019-2020 - Foto Fraioli

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Empoli, match valido per la quinta giornata di Serie A 2021/2022. Alla Sardegna Arena i sardi vogliono conquistare la prima vittoria in campionato in un’infrasettimanale delicato per la lotta salvezza contro i toscani che hanno perso tre delle prime quattro partite stagionali. L’incontro inizia alle ore 20.45 di mercoledì 22 settembre, queste le scelte dei due tecnici.

CAGLIARI: Cragno, Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis, Nandez, Deiola, Marin, Dalbert, Joao Pedro, Keita.

EMPOLI: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Haas; Di Francesco, Pinamonti.