Firenze, al via la procedura per la gara di riqualificazione del Franchi. Nardella: “Siamo in anticipo”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha ufficialmente annunciato il via alla procedura per la gara di riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi. Palazzo Vecchio ha infatti comunicato in una nota ufficiale come l’avviso del bando di gara sia stato pubblicato in Gazzetta ufficiale della comunità europea ed è atteso nelle prossime ore anche in quella della Repubblica Italiana. In questo modo si rispettano i termini del 31 dicembre 2022 per poter usufruire dei fondi del PNRR per quella che è a tutti gli effetti una delle “opere pubbliche di rilevanza culturale”. In totale il finanziamento PUI PNRR e PNC PNRR ammonta a Euro 194.234.400,90, a cui si aggiungeranno finanziamenti comunali e quelli di Fondazione CRF Banca Intesa.

“Il progetto del nuovo stadio sta diventando realtà passo dopo passo, un anno fa in pochi ci credevano ma abbiamo lavorato duramente per arrivare a questo punto – spiega Nardella – C’era il rischio che il Franchi venisse abbandonato come il Flaminio di Roma, ma questo non accadrà. Diventerà invece un impianto ultramoderno, capace di creare 2500 posti di lavoro diretti e altrettanti tramite l’indotto. Siamo in anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti.“ Per ridurre ulteriormente i tempi, è stata scelta la procedura ristretta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l’affidamento dei lavori. A livello di tempistiche, le aziende interessate dovranno presentare domanda entro il 30 gennaio 2023, dopo cui ci saranno le verifiche del caso e il limite per presentare le offerte che dovrebbe essere il 15 marzo 2023.