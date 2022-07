Cremonese, ecco Ghiglione: “Qui per riscattarmi, occasione importante”

by Michele Muzzarelli

Paolo Ghiglione, Genoa - foto Antonio Fraioli

Paolo Ghiglione è ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese. L’esterno arriva in Lombardia dal Genoa a titolo definitivo e ha subito rilasciato le sue prime dichiarazioni: “Voglio riscattarmi qui, è una grande occasione in un campionato molto difficile – spiega – Non vedo l’ora di far parte di un gruppo che mi sembra molto sano, conosco già 4-5 compagni di squadra. Ci vediamo presto allo Zini.”