Cagliari-Inter 1-3, Tramontana festeggia la vittoria nerazzurra: la sua reazione (VIDEO)

by Antonio Sepe 8

L’Inter sconfigge per 3-1 il Cagliari in Sardegna e mantiene vivo il sogno scudetto, improbabile ma non impossibile. I nerazzurri passano contro la squadra di Agostini grazie alla doppietta di Lautaro Martinez ed alla rete di Darmian. Non può che essere felice Filippo Tramontana, noto commentatore televisivo di fede nerazzurra, il quale ha festeggiato il successo degli uomini di Inzaghi. Ecco il video con la sua reazione.