Probabili formazioni Portogallo-Svizzera: ottavi di finale Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Portogallo-Svizzera, match degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Gli elvetici, secondi del gruppo G, cercano l’impresa come agli Europei. E la nazionale di Fernando Santos dovrà imparare dalla lezione della Spagna che nel torneo continentale fu eliminato proprio da Shaqiri e compagni. La partita potrà essere seguita in diretta sui canali Rai oltre che in streaming su Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ma nel corso della settimana potrete anche seguire gli aggiornamenti relativi alle probabili formazioni dei due commissari tecnici, Fernando Santos e Yakin. Quali saranno le loro scelte dal 1′? Scopriamolo insieme con notizie e approfondimenti.

PORTOGALLO – Bernando Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix nel tridente. Più Carvalho che Vitinha, out Danilo. Pepe al centro della difesa con Dias.

SVIZZERA – Ballottaggio tra Freuler e Rieder col primo favorito. Embolo guida l’attacco con Shaqiri, Sow e Vargas intoccabili alle sue spalle. Come è intoccabile Xhaka.

Le probabili formazioni di Portogallo-Svizzera

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro; Neves, Carvalho, B. Fernandes; B. Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix

Ballottaggi: Carvalho 55% – Vitinha 45%; Guerreiro 55% – Cancelo 45%

Indisponibili: Danilo, N. Mendes

Squalificati: –

Svizzera (4-3-3): Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

Ballottaggi: Freuler 55% – Rieder 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –