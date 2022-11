Probabili formazioni Olanda-Stati Uniti: ottavi di finale Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Olanda-Stati Uniti, match degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Fischio d’inizio alle 16:00 di sabato 3 dicembre con le due nazionali a caccia del pass per i quarti di finale. Un match equilibrato, a prescindere dal prestigio delle due federazioni. L’Olanda si è classificata prima del girone, ma non ha convinto definitivamente. Gli Stati Uniti invece hanno confermato tutti i loro passi in avanti sulla condizione e si preparano ad una sfida storica. Depay contro Pulisic, anche se sulle condizioni del primo restano ancora molti interrogativi.

OLANDA – Depay va verso la maglia dal 1′ anche se non è al meglio. Depay e Gakpo agiranno dal 1′ in attacco, mentre è ballottaggio tra Klassen e Berwjin. Dumfries e Blind sulle corsie laterali.

STATI UNITI – Sargent da valutare, ma dovrebbe rientrare. Con lui intoccabili Weah e Pulisic. Musah invece è una delle stelle emergenti del torneo e si prenderà la maglia da titolare a centrocampo. Dest e Robinson i terzini.

Le probabili formazioni di Olanda-Stati Uniti

Olanda (3-4-1-2): Noppert; de Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind; Klassen; Depay, Gakpo

Ballottaggi: Klassen 60% – Bergwjin 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Stati Uniti (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Long, Robinson; Musah, Adams, McKennie; Sargent, Weah, Pulisic.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –