Probabili formazioni Marocco-Francia: semifinali Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Marocco-Francia, match della semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. Si gioca mercoledì 14 dicembre alle 20:00 e le due squadre sono pronte a contendersi il pass per la finalissima contro una tra Argentina e Croazia. Il Marocco non è stanco di fare la storia, dopo aver eliminato Belgio, Spagna e Portogallo e dopo essere diventata la prima nazionala africana ad aver raggiunto le semifinali. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti legati alla formazione dei due commissari tecnici. La partita potrà essere seguita sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma Rai Play.

MAROCCO – Da valutare Saiss e Mazraoui, anche Hakimi e Aguerd non sono al meglio. Di fatto la difesa rischia di essere da reinventare ma El Yamiq e Attiat-Allah. Squalificato Cheddira.

FRANCIA – Ballottaggio tra Kounde e Pavard, ma l’ex Siviglia è intoccabile al momento. Per il resto non ci sono altri dubbi. Dembele, Giroud e Mbappè pronti nel tridente.

Le probabili formazioni di Marocco-Francia

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, El Yamiq, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Sabiri

Ballottaggi: Sabiri 55% – Boufal 45%; El Yamiq 55% – Saiss 45%; Mazraoui 55% – Aittat-Allah 45%

Indisponibili: Saiss (in dubbio), Aguerd (In dubbio), Mazraoui (In dubbio)

Squalificati: Cheddira

rancia (4-3-3): Lloris; Kounde, Upamecano, Konaté, T. Hernandez; Griezmann, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Giroud, Mbappé

Ballottaggi: Kounde 60% – Pavard 40%

Indisponibili: L. Hernandez, Benzema

Squalificati: –