Probabili formazioni Brasile-Corea del Sud: ottavi di finale Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Brasile-Corea del Sud, match degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Fischio d’inizio alle 20:00 di lunedì 5 dicembre. Una sfida che vede la nazionale di Tite super favorita, ma va valutata la condizione di Neymar, fuoriclasse in dubbio dopo il problema alla caviglia accusata all’esordio. Fiato sospeso in Brasile, mentre in Corea cercano la miglior versione di Son Heung-Min. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti, la moviola del match.

BRASILE – Da valutare Neymar, ma anche Danilo e Alex Sandro. Tire e un paese intero incrociano le dita, ma O’Ney sembra andare verso il forfait per l’ottavo di finale. Pronto Richarlison prima punta.

COREA DEL SUD – Son Heung Min guida l’attacco tra le linee con Cho Guesung – una delle sorprese dei gironi – pronto a partire al centro del reparto. Nessun squalificato.

Le probabili formazioni di Brasile-Corea del Sud

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Paquetà; Raphinha, Rodrygo, Vinicius; Richarlison.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Neymar (In dubbio), Danilo (In dubbio), Alex Sandro (In dubbio)

Squalificati: –

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seunggyu; Kim Moonhwan, Kwon Kyungwon, Kim Younggwon, Kim Jinsu; Jung Wooyoung, Hwang Inbeom; Son Heungmin, Lee Jaesung, Lee Kangin; Cho Guesung.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –