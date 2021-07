Novara, società al Tar del Lazio per la riammissione in Serie C

by Davide Triolo

Stadio Silvio Piola, Novara - Foto Xyron87 CC BY 2.0

Il Novara si presenterà al cospetto del Tar del Lazio, per chiedere la riammissione in Serie C dopo la recente esclusione. A renderlo noto è il club stesso tramite i propri canali ufficiali e affidandosi alla figura di Cesare Di Cintio, esperto avvocato, il quale tenterà di far valere la causa novarese in relazione alla correttezza del modus operandi della società piemontese. Il responso negativo del Collegio di Garanzia del Coni è stato un fulmine a ciel sereno per il Novara come club e per i tifosi novaresi, convinti della bontà delle operazioni societarie, tant’é che il ricorso sia stato presentato nuovamente. Non è chiaro se vi siano le condizioni per la partecipazione effettiva del Novara alla prossima Serie C, ma la proprietà non ha intenzione di gettare la spugna. Maggiori informazioni potranno esser definite dopo l’incontro tra il legale del club e gli esponenti responsabili del Tar laziale.