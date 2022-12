Trionfo Argentina, Batistuta scoppia a piangere in diretta tv (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 82

Gabriel Omar Batistuta è scoppiato in lacrime dopo il trionfo dell’Argentina durante una trasmissione di una televisione del Qatar. L’ex attaccante di Fiorentina e Roma ha accantonato per un attimo la veste di opinionista, per lasciarsi andare ad un pianto liberatorio. “Impressionante. Andiamo Argentina“, ha detto tra i singhiozzi sul canale Bein Sports. “Tutti volevano che l’Argentina vincesse e l’energia si faceva sentire”, ha aggiunto prima di scusarsi con i presenti. Batistuta è stato superato da Messi come miglior bomber dell’Albiceleste ai Mondiali.

VIDEO