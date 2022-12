Tiger Woods, uno tra i golfisti più grandi di sempre, dopo il trionfo dell’Argentina ai Mondiali in Qatar ha dichiarato: “Lionel Messi è il più grande calciatore che abbia mai visto. Impossibile non pensare a giocatori come Pelè e Maradona ma, con quel suo piede sinistro, Messi fa cose incredibili e sono tanti i portieri che contro di lui hanno fatto brutta figura”.