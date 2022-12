Qatar 2022, Fifa nomina gol Richarlison il più bello del torneo

Il gol di Richarlison contro la Serbia, valido per il 2-0, è stato eletto dalla Fifa il migliore dei Mondiali di Qatar 2022. Una realizzazione stupenda da parte dell’attaccante brasiliano, che, pochi minuti dopo aver siglato il vantaggio, si è inventato una sforbiciata che ha trafitto per la seconda volta Vanja Milinkovic-Savic, chiudendo la partita e firmando l’esordio vincente nel torneo per il Brasile.