Programma Mondiali oggi 29 novembre in tv: orario e diretta Rai

Il programma dei Mondiali di Qatar 2022 di oggi, martedì 29 novembre, in tv. Tornano in campo per l’ultima giornata della fase a gironi i gruppi A e B. Ciò vuol dire che scopriremo altre quattro squadre qualificate e contestualmente altrettante eliminate (pur essendo il Qatar già aritmeticamente fuori). In entrambi i gironi vige una situazione d’equilibrio, perciò sarà interessante anche scoprire chi passerà come prima e chi come seonda.

IL PALINSESTO COMPLETO

Essendo sfide decisive, si giocheranno in contemporanea. Alle ore 16:00, dunque, scenderanno in campo le quattro squadre del gruppo A. L’Olanda affronta il Qatar in un match che appare quasi una formalità. Gli Orange hanno due risultati su tre a disposizione per blindare la qualificazione, mentre i padroni di casa tenteranno di conquistare almeno un punto per non chiedere l’esperienza a mani vuote. Più equilibrata, almeno sulla carta, la sfida tra Ecuador e Senegal, con gli africani chiamati assolutamente a vincere. Alle ore 20:00, invece, è tempo del gruppo B. Situazione simile, con l’Inghilterra ad un passo dalla qualificazione, ma chiamata comunque a fare punti contro il Galles. Scontro da dentro o fuori invece quello tra USA e Iran, con gli americani che hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria.

PROGRAMMA MONDIALI OGGI 29 NOVEMBRE

Ore 16:00 – Ecuador vs Senegal (Gruppo A) – DIRETTA RAI SPORT e RAI 4K

Ore 16:00 – Olanda vs Qatar (Gruppo A) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Ore 20:00 – Galles vs Inghilterra (Gruppo B) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Ore 20:00 – USA vs Iran (Gruppo B) – DIRETTA RAI SPORT e RAI 4K