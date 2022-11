Primo gol di Lewandowski al Mondiale: sfrutta l’errore dell’Arabia e scoppia in lacrime (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 13

Robert Lewandowski trova il suo primo gol al Mondiale. L’attaccante della Polonia ha siglato la rete del 2-0 contro l’Arabia Saudita dopo l’errore d’impostazione di Al Malki e ha messo in rete il pallone del raddoppio. L’attaccante del Barcellona è scoppiato in lacrime, mentre i compagni lo hanno abbracciato. In Russia rimase a secco, in Qatar all’esordio ha sbagliato un rigore. Oggi, dopo un palo, Lewandowski si scrolla di dosso un peso enorme.