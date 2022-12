Le pagelle e il tabellino con i voti di Portogallo-Svizzera, match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Primo tempo di dominio per i lusitani, che vanno a segno con Goncalo Ramos e Pepe a spostare gli equilibri a favore della squadra di Santos. Nella ripresa si dilaga: Ramos ne segna altri due, in gol anche Guerreiro e Leao, per gli elvetici segna Akanji. Di seguito i voti ai protagonisti.

GLI HIGHLIGHTS

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa 6; Dalot 7, Pepe 7.5, Ruben Dias 7, Guerreiro 7; Otavio 7 (29′ st Vitinha sv), William Carvalho 7, Bernardo Silva 7.5 (36′ st Ruben Neves sv); Bruno Fernandes 7 (42′ st Leao 7), Gonçalo Ramos 8.5 (29′ st Horta sv), Joao Felix 7.5 (28′ st Ronaldo sv). In panchina: José Sá, Rui Patricio, Palinha, André Silva, Joao Mario, Cancelo, Nunes, Antonio Silva. Allenatore: Fernando Santos 7.5

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer 6; Fernandes 5, Akanji 6, Schär 5 (1′ st Cömert 5), Rodriguez 5; Freuler 5 (9′ st Zakaria 5.5), Xhaka 5.5; Shaqiri 5, Sow 5 (9′ st Seferovic 5.5), Vargas 5 (21′ st Okafor 6); Embolo 5 (44′ st Jashari sv). In panchina: Omli, Kobel, Köhn, Elvedi, Steffen, Aebischer, Fassnacht, Frei, Rieder. Allenatore: Yakin 5

ARBITRO: Ramos (Messico) 6

RETI: 17′ pt Gonçalo Ramos, 33′ pt Pepe, 6′ st Gonçalo Ramos, 10′ st Guerreiro, 13′ st Akanji, 22′ st Gonçalo Ramos, 47′ st Leao.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Schär, Cömert. Angoli 6-6. Recupero 4′ pt, 4′ st.