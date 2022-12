Le pagelle di Marocco-Spagna 3-0 dcr con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Sfida tesissima e di grande equilibrio per tutto il primo tempo, che si chiude a reti bianche, nella ripresa aumenta il numero delle occasioni, ma si va inevitabilmente ai supplementari e poi ai rigori, in cui trionfano i nordafricani per 3-0. Di seguito ecco le pagelle di Marocco-Spagna.

GLI HIGHLIGHTS

MAROCCO (4-3-3): Bono 7.5; Hakimi 6.5, Aguerd 7 (39’st El Yamiq 5.5), Saiss 7, Mazraoui 6.5 (37’st Attiat-Allah 6); Ounahi 6 (15’sts Benoun s.v), Amrabat 6.5, Amallah 6 (37’st Cheddira 4.5); Ziyech 6, En-Nesyri 6 (37’st Sabiri 5.5), Boufal 5.5 (21’st Ezzalzouli 6). In panchina: El Kajoui, Tagnaouti, Hamdallah, Zaroury, Chair, Aboukhlal, Dari, El Khannouss, Jabrane. Allenatore: Regragui 6.5

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon 6.5; Llorente 6, Rodri 6, Alba 6 (8’pts Balde 6), Laporta 6; Busquets 5, Gavi 5.5 (18’st Soler 5), Pedri 6; Ferran Torres 5.5 (30’st Williams 6) (14’sts Sarabia 5), Asensio 5.5 (18’st Morata 6), Dani Olmo 6.5 (8’pts Ansu Fati 6). In panchina: Sanchez, Raya, Azpilicueta, Garcia, Pau Torres, Koke, Guillamon, Pino, Carvajal. Allenatore: Luis Enrique 6

ARBITRO: Fernando Andrés Rapallini (Argentina) 7

SEQUENZA RIGORI: Sabiri (gol), Sarabia (palo), Ziyech (gol), Soler (parato), Benoun (parato), Busquets (parato), Hakimi (gol).

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 44.667 Ammoniti: Laporte, Saiss. Angoli: 0-8. Recupero: 2’pt, 5’st