Mondiali Qatar 2022, Messi da record: la foto con la Coppa supera Cristiano Ronaldo

Lionel Messi continua a fare incetta di record, dopo la conquista della Coppa ai Mondiali di Qatar 2022 che ha di fatto chiuso in maniera sublime il cerchio di una carriera da Numero Uno. La Pulce non si accontenta solo di stracciare tutti i record sul campo da gioco, ma si prende anche quelli, sicuramente più frivoli, sui social. La sua foto con la Coppa in mano, infatti, ha superato i 57 milioni di “like” su Instagram, diventando la foto con più “mi piace” ricevuti nella storia dei social network. Superato Cristiano Ronaldo, che in un post si era fermato a poco meno di 42 milioni di “mi piace”.