Mondiali Qatar 2022, Lewandowski e Zielinski in gol: la Polonia batte l’Arabia Saudita 2-0

La Polonia batte 2-0 l’Arabia Saudita e sale a quattro punti nel gruppo C dei Mondiali di Qatar 2022 con le reti di Zielinski e Lewandowski. Il Ct Czesław Michniewicz tiene fuori Nicola Zalewski dall’undici titolare dopo la prova opaca dell’esordio. La prima occasione è dei sauditi: Kanno ci prova dalla distanza, dal vertice dell’area, ma Szczesny vola e devia in corner. La risposta dei polacchi è affidata a Bielik che di test da calcio d’angolo costringe Al Shehri all’intervento di testa quasi sulla linea. Al 39′ la Polonia passa: Cash serve in area Lewandowski che salta il portiere e da posizione defilata scarica per Zielinski che trova il destro sotto la traversa. Nel finale di primo tempo l’Arabia ha la chance per l’1-1: Bielik colpisce da dietro Al Shehri. Dagli undici metri va Aldawsari, ma Sczczesny para sia il penalty che la successiva respinta di Al Breik. Ad inizio ripresa il portiere della Juventus è nuovamente decisivo su Aldawsari dopo una mischia in area. Mentre la Polonia sfiora il raddoppio con Milik e Lewandowski che nel giro di un minuto colpiscono traversa e palo. Ma ll’82’ Lewandowski si sblocca: ruba palla a Al Malki e batte Alowais firmando la sua prima rete.