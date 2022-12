Arriva il calcolo di un matematico a placare le polemiche intorno all’eliminazione della Germania dai Mondiali di Qatar 2022, dopo il gol-vittoria del Giappone contro la Spagna che sembrava essere irregolare. Santiago Garcia Cremades invece afferma che il pallone sarebbe rimasto in campo per appena 6,79 millimetri sull’azione del 2-1 dei nipponici. Praticamente il pallone avrebbe superato la linea per il 97%, ma non del tutto: Cremades ha effettuato questi calcoli basandosi sulle immagini della partita, la misura del pallone e lo spessore della linea di fondo.

Arrivano quindi sostegni alle parole dei vertici Fifa, che avevano scatenato polemiche e commenti ironici riferendosi alla prospettiva e al cosiddetto “effetto parallasse” con le telecamere della diretta televisiva che avevano offerto immagini decisamente fuorvianti.