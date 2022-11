Mondiali Qatar 2022: 2-0 del Portogallo che stende l’Uruguay, raggiunti gli ottavi

Il Portogallo vince 2-0 contro l’Uruguay e conquista la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar con una giornata di anticipo.

Primo tempo targato Portogallo, ma senza nessuna rete insaccata. La formazione di Fernando Santos ha provato, senza successo, a passare in vantaggio in diverse occasioni, ma Quella più eclatante porta il nome di Bentancur, per l’Uruguay: l’ex Juventus ha infatto superato due avversari per poi sbagliare il tiro a tu per tu con il portiere Diogo Costa. Nella ripresa, un prolungato possesso palla della formazione portoghese, sfocia in una rete messa a segno da Bruno Fernandes all’54esimo. Il centrocampista del Manchester United, mette dentro un pallone per Cristinao Ronaldo, che però non tocca il pallone, ma inganna ugualmente Rochet, andando così in vantaggio. Nei minuti di recupero, un rigore dubbio è assegnato al Portogallo per un fallo di mano di Gimenez. Cristiano Ronaldo era già sostituito, dal dischetto va quindi Bruno Fernandes che non sbaglia e firma una doppietta che regala vittoria e qualificazione con una giornata di anticipo alla propria formazione.

