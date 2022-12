L’Inter può godersi un grande Denzel Dumfries ai Mondiali di Qatar 2022. L’esterno nerazzurro dell’Olanda infatti ha guidato gli Orange ai quarti di finale con una grandissima prestazione contro gli Stati Uniti nel match valevole per gli ottavi di finale. Dumfries ha prima confezionato i due assist per le reti di Depay e Blind, poi nel finale quando la partita si era complicata sul 2-1 ecco anche il suo gol per il definitivo 3-1 che spalanca all’Olanda le porte dei quarti. Se Lukaku e Lautaro Martinez rischiano di tornare ad Appiano Gentile un po’ demoralizzati, Simone Inzaghi potrebbe ritrovare un Dumfries davvero rigenerato da questo Mondiale.