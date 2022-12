Francia sconfitta in finale, la reazione social dei Bleus. Mbappè: “Torneremo” (TWEET)

Tutti gli occhi erano su Kylian Mbappè che sui social lancia subito l’appuntamento per il futuro: “Torneremo”, ha scritto il fuoriclasse della Francia – sconfitta in finale mondiale dall’Argentina – sui suoi profili social. Il calciatore del Psg non è riuscito a bissare l’impresa di Pelè di vincere due Mondiali consecutivi, traguardo che resta vanto esclusivo di Brasile e Italia. Marcus Thuram su Twitter si è limitato a pubblicare una emoticon del cuore spezzato a corredo del suo sguardo alla coppa del mondo. L’appuntamento al Mondiale, come papà Lilian, è rinviato.