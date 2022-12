Di Maria, il tatuaggio mondiale: “Sulla mia pelle per l’eternità” (FOTO)

Angel Di Maria si è confermato uomo delle finali grazie al gol in Argentina-Francia, prima del trionfo ai rigori. Prima ancora di realizzare il 2-0, il Fideo aveva anche conquistato il calcio di rigore con cui Messi aveva portato in vantaggio l’Albiceleste. A Qatar 2022 Di Maria ha anche stabilito un incredibile primato: Da Pechino a Lusail, passando per il Maracana e Wembley, il ‘Fideo’ ha messo il suo timbro in quattro finali dell’Argentina. Olimpiadi, Mondiale, Copa America e persino nella Finalissima, per ora alla prima edizione. Attraverso una serie di immagini postate sul suo profilo Instagram, Di Maria ha mostrato il tatuaggio in onore al Mondiale eseguito dal suo amico Ezequiel Viapiano: la Coppa del Mondo posata sulla bandiera argentina, con tre stelle sopra, l’ultima quella conquistata in Qatar. “Sulla mia pelle per l’eternità – ha scritto il ‘Fideo’ -, grazie mille amico!”. Poi, sotto la Coppa, la scritta ‘Mia’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ángel Di María (@angeldimariajm)