La Danimarca ha deciso di non esprimersi più riguardo ai diritti umani negati in Qatar. La federcalcio danese ha promesso un cambio di strategia, come spiegato da Jakob Hoyer, responsabile della comunicazione in conferenza stampa: “Siamo qui per parlare di calcio e della partita di sabato contro la Francia. Sugli altri argomenti ci siamo già espressi ieri”.