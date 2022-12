Croazia, Petkovic ammette: “Non abbiamo un piano per fermare Messi”

Bruno Petkovic, grande protagonista nella vittoria della Croazia contro il Brasile ai Mondiali di Qatar 2022, ha parlato in vista della semifinale contro l’Argentina: “Per fermare Messi non abbiamo un piano, ma non penseremo solo a lui. Affronteremo una squadra piena di giocatori talentuosi, perciò sarà difficile focalizzarsi su un solo calciatore“. L’attaccante della Dinamo Zagabria è poi tornato sulla lotteria dei rigori contro il Brasile: “Tanti sanno tirare bene, ma conta la calma. E’ importante reggere la pressione. E poi c’è un portiere come il nostro che ti rende la vita più semplice“.

“Si tratta del traguardo più importante della mia carriera. Segnare un gol nei minuti finali è un’iniezione di fiducia. Credo che la forza della squadra sia il gruppo. Partita dopo partita cresce la nostra fiducia nonostante il livello dell’avversario sia sempre più alto” ha concluso Petkovic.