Croazia, Modric: “Qualificazione meritata. Non sarà facile affrontarci agli ottavi”

Luka Modric ha parlato nel post gara di Croazia-Belgio, che è valso il pass per gli ottavi di finale. “Siamo felicissimi. Visto come abbiamo giocato oggi, credo che ce lo meritiamo. Abbiamo fatto una buona prestazione, con momenti complicati, del resto giocavamo contro una squadra molto forte”, ha dichiarato il capitano croato ai microfoni di HRT. “Abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo. Il nostro prossimo avversario? Non saprei, di certo non sarà facile per loro affrontarci”.