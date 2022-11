Corea-Ghana, Cho devastante: due gol in cinque minuti per il pareggio (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti

Prima una deviazione da pochi passi, poi un colpo di testa spetacolare in tuffo. Si chiama Cho Gue-Sung e la doppietta che vale il pareggio ai Mondiali in Qatar contro il Ghana è la sua. Buon primo tempo per il centravanti, che nei 45′ iniziali si era limitato a fare sportellate in avanti. Ad inizio ripresa ecco la svolta che cambia la partita: una doppietta che scuote il Ghana e che rimette in equilibrio un match spettacolare.

