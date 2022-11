Belgio, Courtois: “Contro la Croazia dovremo salire di livello per vincere”

Thibaut Courtois ha parlato dalla zona mista dopo la gara Belgio-Marocco, terminata 2-0 in favore di Sabiri e compagni. Per il Belgio si tratta di una sconfitta pesante che rischia di compromettere il percorso ai Mondiali di Qatar 2022. “Siamo consapevoli che la Croazia è un’ottima squadra, organizzata e con calciatori di qualità. Si può dire che non abbiano difetti, non a caso sono i finalisti uscenti. Per noi sarà come una finale, ma per vincere bisogna salire di livello. Finora non abbiamo giocato un calcio adeguato ad una Coppa del Mondo“.