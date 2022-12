Argentina-Francia, Messi segna il gol del 3-2: esultanza sfrenata della Pulce (VIDEO)

di Giorgio Billone

Esultanza clamorosa di Leo Messi dopo aver segnato nel secondo tempo supplementare dei Mondiali di Qatar 2022 il gol del 3-2 che riporta avanti la Seleccion. Il fuoriclasse dell’Albiceleste aveva il cuore in gola perché poteva anche esserci una posizione di fuorigioco non segnalata inizialmente dal guardalinee, oltre alla palla entrata o meno. Ma il gol è regolare e appena questo diventa chiaro la Pulce esulta in modo sfrenato sotto i tifosi argentini e viene portato in trionfo. In alto ecco il video del gol del 3-2.