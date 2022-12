AIA, Daniele Orsato premiato come miglior arbitro dei Mondiali

Daniele Orsato è stato premiato come miglior arbitro dei Mondiali di Qatar 2022 dall’Associazione “Amici di Giulio Campanati”, in collaborazione con la Sezione di Milano e il patrocinio della Figc. “Daniele Orsato ha vinto la quinta edizione del Premio “Giulio Campanati”. L’arbitro della Sezione di Schio, votato da una giuria di qualità, è stato infatti decretato migliore direttore di gara ai recenti Campionati del Mondo che si sono svolti in Qatar”, si legge nella nota diffusa dall’AIA. Ancora: “Ad assegnare il riconoscimento in memoria del ‘Presidentissimo’ Campanati è una giuria di qualità, composta da dirigenti, ex arbitri Internazionali e giornalisti sportivi”.