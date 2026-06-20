Turchia-Paraguay, Almiron copre la bocca mentre parla: rosso storico ai Mondiali 2026

Il numero 10 del Paraguay è stato espulso nel recupero del primo tempo per la nuova norma che vieta di parlare coprendosi la bocca. La squadra sudamericana ha resistito in dieci e vinto 1-0.

Prima espulsione per mano davanti alla bocca ai Mondiali 2026

Il nuovo regolamento trova la sua prima applicazione clamorosa ai Mondiali 2026. Nel corso di Turchia-Paraguay, match valido per la seconda giornata del Gruppo D, Almiron è stato espulso per aver parlato coprendosi la bocca con la mano.

L’episodio è arrivato nel recupero del primo tempo, al 47’, con il Paraguay avanti 1-0. La partita è stata poi vinta dalla selezione sudamericana, capace di difendere il vantaggio nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo.

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Cosa è successo durante Turchia-Paraguay

La situazione si è accesa dopo le proteste della Turchia per alcune perdite di tempo, con il paraguayano Pitta rimasto a terra dopo un lieve contatto.

Attorno all’episodio si è formato un capannello di giocatori. Tra i protagonisti dello scambio ravvicinato ci sono stati Muldur e Almiron, numero 10 del Paraguay.

Muldur segnala l’episodio, Barton richiamato dal Var

Durante il confronto, Almiron si è rivolto all’avversario coprendosi la bocca con la mano. Muldur, evidentemente a conoscenza della nuova norma, ha subito segnalato la condotta al direttore di gara.

L’arbitro Barton è stato quindi richiamato dal Var per rivedere le immagini. Dopo il controllo, la decisione è stata immediata: cartellino rosso per il giocatore del Paraguay.

L’annuncio dell’arbitro e il rosso ad Almiron

Al rientro in campo, Barton ha comunicato la decisione con l’annuncio ufficiale: “Dopo la revisione, il numero 10 del Paraguay ha coperto la bocca. La decisione è cartellino rosso”.

Almiron è stato così espulso, lasciando il Paraguay in dieci uomini per l’intera ripresa. Nonostante l’uomo in meno, la squadra sudamericana è riuscita a conservare il vantaggio e a chiudere la sfida sull’1-0.